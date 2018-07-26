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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı: 'Cezaevinde isyan' haberleri gerçek dışı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

  • DHA
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Sözcülüğü ve Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında 'Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda isyan çıktığı' yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.
 
Açıklamada, 12 hükümlünün nakilleri sırasında taşkınlık yaşandığı ifade edilerek şöyle denildi:
 
"25 Temmuz 2018 tarihinde saat 17.00 sularında, Samsun Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan genel aramalar sırasında, az miktarda uyuşturucu niteliğinde maddeler bulunması üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, uyuşturucu maddeleri kullandıkları tespit edilen 12 hükümlünün tedbiren Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na iadelerine karar verilmiş olup, nakilleri sırasında hükümlülerin taşkınlık çıkarmaları üzerine gerekli önlemler alınarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevkleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemler ve nakil sırasında hiçbir hükümlü yaralanmamıştır. Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu olağan faaliyetlerine sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. 'Cezaevinde isyan çıktığı, yaralılar bulunduğu' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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