Samsun İlyasköy Camisi'nin temeli atıldı

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, İlkadım İlçe Müftüsü Hasan Başoğlu, İlyasköy Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşan ve vatandaşların katılımı ile yeni caminin temel atma töreni gerçekleştirildi.

İlçe genelindeki tüm camilerde yenileme ve bakım hizmetlerini aralıksız gerçekleştiren İlkadım Belediyesi, eski İlyasköy Camisi’nin yıkımını üslenmişti. Yıkımın ardından tamamlanan hazırlıklarla beraber cami ve Kur’an kursu inşaatı için temel atma töreni düzenlendi.

“Camiler sadece ibadet yerleri değil Müslümanların buluşma noktasıdır”

Temel atma törenine katılan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, camisi ve mescitlerin toplumda büyük öneme sahip olduğunu vurgularken, “Müslümanların buluşma noktası olan camilerimizin önemini bilerek camilere yapılan yardım ve hizmetler için hiçbir zaman görevimiz değildir demedik. Tam tersine uzun yıllar sonra Karadeniz’in en büyük cami ve külliye projesine imza atarken, Ulugazi TOKİ’de belediyemize ait arsamız üzerine yapımını üstlendiğimiz bir caminin inşasına başladık. Bunların yanı sıra ilçemiz sınırlarında bulunan tüm camilerimizin bakımını, yenileme çalışmalarını ve temizliklerini üstleniyoruz. Şu an temel atma merasimi için toplandığımız alanda bulunan eski camimizin yıkımını ve hafriyat çalışmalarını gerçekleştirerek bu alanı yeni bir cami ve Kur’an kursu için hazır hale getirdik. Yeni İlyasköy Camisi ve Kur’an Kursu’nun mahallemiz ve İlkadım’a hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Caminin özellikleri

Yaklaşık 2 dönüm alan üzerine inşa edilen İlyasköy Mahallesi Camisi’nde yaklaşık 3 bin kişi ibadet edebilecek. 2 bin 200 kişi erken, 800 kişi kadın cemaat yeri olacak olan camide, bayan Kur’an kursu, yaz Kur’an kursu sınıflarının yanında, çok amaçlı salon ve kütüphane de yer alacak. İlyasköy Mahallesi Camisi asansörlü, alttan ısıtmalı ve 40 araçlık otopark ile en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.