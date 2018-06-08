Samsun merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Samsun merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, İstanbul, Ankara, İzmir ve Rize'de operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar Emniyete götürüldü.
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