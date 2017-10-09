Samsun ve Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik sürdürülen Samsun merkezli planlı uyuşturucu operasyonunda 4 gün önce Bafra, Çarşamba ve Ayvacık ilçesi ile Adana'da toplam 29 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenmiş, operasyon kapsamında 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 17 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 4 kişi serbest bırakılırken 11'i tutuklanması talebiyle, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla nöbetci mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 8 kişi tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.