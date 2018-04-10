Samsun’da oto hırsızlığından yakalanan şahsın evinde uyuşturucu ele geçti

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, geçen Mart ayı içerisinde il merkezinde 5 ayrı “otodan hırsızlık” olayını gerçekleştiren M.Y. isimli şüpheli şahsın yakalanmasının ardından ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada toplam 70,78 gram uyuşturucu madde elde edildi. M.Y. isimli şüpheli ile birlikte aynı ikamette kalan D.T, Ç.M.Ö ve T.A. isimli şahıslar da yakalandı.

Samsun polisinin suçla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.