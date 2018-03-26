Samsun'da 295 adet uyuşturucu hapla yakalanan kardeşlerden biri tutuklandı

Olay, Samsun-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 55 plakalı bir otomobilde yaptıkları aramada 295 adet ecstsay uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan S.A.(47) ve kardeşi F.A.(40) gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 kardeş, savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.A. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, sağlık sorunları olduğu öğrenilen S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.