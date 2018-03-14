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Samsun'da 3 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
 
Operasyonda, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine saldırı hazırlığında bulunan kişiler arasında olduğuna dair istihbari bilgi edinilen Irak uyruklu Fahd Tleeb S.S, DEAŞ'ın sözde emiri Adnan Shereef'in kardeşi ve korumalığını yaptığı öne sürülen Qahtan Shareef A.A. ile örgütte silahlı faaliyet gösterdiği iddia edilen Faraj Hamdan A.A. gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
 
Şüpheli Qahtan Shareef A.A'nın telefonunda, DEAŞ'ın sözde emiri Adnan Shereef'in fotoğraflarının da bulunduğu öğrenildi.

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