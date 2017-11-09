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Samsun'da 4 DEAŞ şüphelisi adliyeye sevkedildi

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, özel harekat polislerinin desteğiyle önceki gün Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu H.G.H. (23) ile Suriye uyruklu H.E.S. (27), M.A.A. (31) ve M.D'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
 
Musul'da örgüt emrinde silahlı faaliyette bulundukları ve örgüte finansal destek sağladıkları öne sürülen 2'si kadın 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
 
 
 

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