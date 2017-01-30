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Samsun'da 7 polis FETÖ'den tutuklandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 polis tutuklanırken, 4 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • İHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce görevlerinden ihraç edilen 3 emniyet amiri, 1 komiser, 1 komiser yardımcısı, 2 başpolis ve 4 polis memurunu 5 gün önce gözaltına almıştı.

TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan ve ByLock kullandıkları ileri sürülen polisler bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren emniyet amirleri M.A., İ.A., T.T., başpolis O.K. ile polis memurları E.İ., N.B. ve Y.D. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, komiser H.G., komiser yardımcısı A.A., başpolis D.A. ve polis memuru M.E. yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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