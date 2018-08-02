Samsun'da 70 yaşındaki adamı darbeden kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde araçla yanından geçerken üzerine su sıçrattıkları 70 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'ı darbeden şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yılmaz'ın darbedilmesiyle ilgili kamera görüntülerinin basında yer almasının ardından haklarında yeniden gözaltı kararı verilen ve Eskişehir'de yakalanan Çağatay Y.D. ile Ankara Adliyesine teslim olan Cemal İ'nin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadeleri alındı.

Şüpheliler, mağdur Yılmaz'a karşı iştirak halinde, "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları talebiyle Bafra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Yaralama olayını fiilen gerçekleştiren Cemal İ, üzerine atılı suçtan tutuklandı, şüpheli Çağatay Y.D. hakkında ise adli kontrol tedbirine karar verildi.

Öte yandan, Cemal İ'nin ifadesinde, olayın ardından çağrılmaları üzerine Bafra'da jandarmaya giderek ifade verdiklerini belirterek, "Jandarmaya gittiğimizde olayın görüntüleri jandarmanın elinde yoktu. Bizden sadece, hastaneden gelen adli rapora göre şahsın darbedildiğini belirterek beyanlarımızı aldılar. Bizi aracın plakasından tespit etmiş olabilirler. İfade verdikten sonra evime gittim." dediği öğrenildi.

Mağdur Sebahattin Yılmaz ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisi darbettiğini öne sürdüğü iki zanlıdan Çağatay Y.D'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Zanlı Çağatay Y.D'nin de tutuklanması gerektiğini anlatan Yılmaz, "Her ikisinin de tutuklanması lazım. Bizi Çağatay Y.D. ayırmıyordu, bir yandan ayırıyor, bir yandan aşağıdan tekme atıyordu. Ben o kadar duygusuz insan değilim ama o da bu işe karıştığı için onun tutuklanmasını istiyorum." dedi.

Zanlıların kısa sürede yakalanmasının memnun edici olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Darp olayının ardından şahısların yakalanması ve birinin tutuklanması da sevindiricidir. Allah razı olsun ama diğerinin de tutuklanması gerekirdi." ifadesini kullandı.

Olayın geçmişi

Bafra'nın Çetinkaya Mahallesi'nde, 24 Temmuz'da, Samsun-Sinop karayolu servis yolunda su birikintisinden geçen aracın ıslatması üzerine Sebahattin Yılmaz duruma tepki göstermiş, araçtan inen kişi yaşlı adamı darbettikten sonra otomobili kullanan arkadaşının müdahalesiyle olay yerinden uzaklaşmıştı.

Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından gözaltına alınan iki şüpheli ifadeleri sonrası serbest bırakılmış, olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kamera görüntülerinin yayımlanmasının ardından Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında yeniden gözaltı kararı verilmişti.