Samsun'da alacak-verecek kavgası: 3 yaralı
Samsun Canik'te alacak-verecek meselesinde kan aktı. 3 kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Canik ilçesi Gülsan Sanayi Sitesi’nde sanayide motor ustası olduğu öğrenilen Ali D. ile dükkanına gelen müşterisi olan ve aralarında alacak-verecek meselesi bulunan İzzet K. arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte Ali D., bıçakla İzzet K.’yi sol böbrek üstünden yaraladı. Olayda kavgayı ayırmak isteyen 2 esnaf ise Ali D.’nin elinden bıçağı almak isterken hafif şekilde yaralandı.
YARALILAR HASTANEDE
Yaralı İzzet K. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, zanlı Ali D. ise polise teslim oldu. Olayla ilgili Cinayet Büro ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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