Samsun’da ambulans devrildi: 3 yaralı
Samsun’da kontrolden çıkan ambulansın devrilmesi sonucu 3 sağlık personeli yaralandı.
- İHA
Kaza, Kavak ilçesi Üçhanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vakadan dönen Mustafa C.’nin kullandığı 55 ANY 47 plakalı 112 ambulansı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir anda kontrolden çıktı. Yolda zikzak çizen ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan sürücü Mustafa C. ile sağlık personeli olan Ramazan K. ve Gülşah C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.
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