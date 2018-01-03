Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da ay-yıldızlı buzağı 1 milyon dolara satışa çıkarıldı

Samsun'da bir hafta önce doğan ve üzerinde 'ay-yıldız' bulunan buzağı, 1 milyon dolara satışa çıkarıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yıllardır simental cinsi olan ineklerinin doğum yapmadığını ve bu nedenle kesme kararı aldıklarını dile getiren Nizamettin Cüre, ineklerinin gebe kaldığını ve 1 hafta önce de bir buzağı dünyaya getirdiğini söyledi.

Üzerinde ay-yıldız olması nedeniyle doğan buzağıya 'Ay" ismini veren Cüre şöyle konuştu:

Bafra'da hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Buzağının annesi uzun bir süre hamile kalamadı. Ben de kesme kararı aldım ancak daha sonra inanılmaz bir durumla karşılaştık. Gazi, bir buzağı dünyaya getirdi. Hatta üzerinde ay-yıldız olan bir buzağı... Gördüğümde çok şaşırdım. Türkiye'de eşine çok nadir rastlanan bir durum. Sürpriz oldu bizim için. 

Taliplisi olursa buzağıyı satmayı düşünüyorum. Şu anda 1 milyon dolar fiyat koydum. Kendisini gelip görenler oldu. Şaşıranlar oldu. Buzağıyı satın almak isteyenler bile oldu ancak 1 milyon doları duyduklarında biraz pahalı geldi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadına sokak ortasında dayak

Kadına sokak ortasında dayak

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA