Samsun'da ay-yıldızlı buzağı 1 milyon dolara satışa çıkarıldı

Yıllardır simental cinsi olan ineklerinin doğum yapmadığını ve bu nedenle kesme kararı aldıklarını dile getiren Nizamettin Cüre, ineklerinin gebe kaldığını ve 1 hafta önce de bir buzağı dünyaya getirdiğini söyledi.

Üzerinde ay-yıldız olması nedeniyle doğan buzağıya 'Ay" ismini veren Cüre şöyle konuştu:

Bafra'da hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Buzağının annesi uzun bir süre hamile kalamadı. Ben de kesme kararı aldım ancak daha sonra inanılmaz bir durumla karşılaştık. Gazi, bir buzağı dünyaya getirdi. Hatta üzerinde ay-yıldız olan bir buzağı... Gördüğümde çok şaşırdım. Türkiye'de eşine çok nadir rastlanan bir durum. Sürpriz oldu bizim için.

Taliplisi olursa buzağıyı satmayı düşünüyorum. Şu anda 1 milyon dolar fiyat koydum. Kendisini gelip görenler oldu. Şaşıranlar oldu. Buzağıyı satın almak isteyenler bile oldu ancak 1 milyon doları duyduklarında biraz pahalı geldi.