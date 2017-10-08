Samsun'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

<p> Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Canik Sokak 'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin ikinci katındaki balkondan düşen Nadide O. (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Nadide O.'nun ölümü üzerine savcı soruşturma başlattı. </p>
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.