Samsun'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Canik Sokak 'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin ikinci katındaki balkondan düşen Nadide O. (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Nadide O.'nun ölümü üzerine savcı soruşturma başlattı.