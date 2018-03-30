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Samsun’da bedava giysi dağıtılan Sosyal Market soyuldu

Samsun’un Bafra ilçesinde faaliyet gösteren Umut Derneği'ne ait bedava giysi dağıtan Sosyal Market'in soyulması şaşkınlığa yol açtı.

  • İHA
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Umut Derneği tarafından Belediye Kültür Merkezi'nin 2. katında açılan ve 5 yıldır vatandaşlara bedava giysi dağıtılan Sosyal Market, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce soyuldu. Kontrol için Sosyal Market'e gelen Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin, kapının kırık olduğunu fark etti. Durumu polise bildirmesi üzere olay yerine gelen ekipler kapıyı kırıp içeriden giysi çalan hırsızı ve hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Dernek Başkanı Hülya Yangın Ertkin, "Haftada bir gün pazartesi günleri açıyorum. Bize yapılan giysi yardımlarını burada ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Vatandaşlar buraya gelir ve ihtiyacı olan giysileri seçer ve alır gider. Kimseye vermemezlik yapmıyoruz. Biz bir hayır kurumuyuz ve bedava dağıtıyoruz. Niye böyle bir şey oldu anlayamadım” dedi. 

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