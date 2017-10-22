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Samsun’da bıçaklı saldırı: 1’i ağır 2 kişi yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 1’i ağır 2 genç yaralandı.

  • İHA
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuaiçi mevkiinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan E.K. (18) karnından, arkadaşı D.A.Ş. (18) ise kolundan bıçaklanarak yaralandı. Ağır yaralanan E.K., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınırken, özel bir hastaneye kaldırılan D.A.Ş., ise tedavi altına alındı. Polis bıçaklı saldırıyı düzenleyen şahısların kimlik tespitine ve yakalanmasına çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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