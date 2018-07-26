Samsun'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

Mustafa ve eşi Arzu A, Esenevler Mahallesi'ndeki evlerinde henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A, eşini bıçakla yaraladı.

Yaralı kadın 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mustafa A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.