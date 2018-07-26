Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mustafa ve eşi Arzu A, Esenevler Mahallesi'ndeki evlerinde henüz öğrenilemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa A, eşini bıçakla yaraladı.

Yaralı kadın 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Mustafa A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD´li rahip Brunson´a ev hapsi

ABD´li rahip Brunson´a ev hapsi

Yol çalışması yaparken buldular!

Yol çalışması yaparken buldular!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

Bordo berelilerin paraşüt eğitiminden özel görüntüler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA