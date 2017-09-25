Samsun'da ByLock'tan 15 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda 5 gün önce 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 15 kişinin örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıklarının tespit edildiği ve çeşitli meslek gruplarında görev yaptıkları öğrenildi.

KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2'si bayan 15 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.