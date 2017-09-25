Samsun'da ByLock'tan 7 tutuklama

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlediği operasyonda 5 gün önce 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan zanlıların örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği ve çeşitli meslek gruplarında görev yaptıkları öğrenildi. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 15 zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A., İ.G., E.Ş., C.Ş., U.A., M.T. ve D.M. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 8 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.