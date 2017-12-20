Samsun'da ByLock'tan tutuklanan hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Tokat'ta hakim olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen ve tutuklanıp örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen Kenan Olgun'un yargılanması sona erdi. Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davada Kenan Olgun duruşmaya tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katıldı.

Kenan Olgun hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Mahkeme, Kenan Olgun'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk süresini göz önünde bulundurup yurt dışına çıkış yasağı uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi.