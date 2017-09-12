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Samsun'da ByLok'tan 15 kişi tutklandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandıkları tespit edilen 15 kişi tutuklanırken, 5 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye oldukları ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock'u kullandıkları" iddia edilen şahıslara yönelik 6 gün önce 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyon kapsamında aralarında öğrenci ve özel sektör çalışanlarının olduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 20 kişiden 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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