Samsun’da çocuklar Ali Baba’nın Çiftliği’nde çiftçi oldu

Samsun Piazza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1. katta çocuk oyun alanında Ali Baba’nın Masal Çiftliği etkinliği gerçekleştirdi. Çiftçi kıyafeti giydirilen 4-12 yaş arası çocuklar 1 saat boyunca sebze ekip, süt sağıp, yumurta toplayıp Ali Baba’ya yardım ederek çiftçilik yaptılar. Saat 12.00-20.30 arası ücretsiz olarak, 6 seans düzenlenen Ali Baba’nın Masal Çiftliği etkinliği 20 Nisan’dan 23 Nisan’a kadar devam edecek.

Etkinlik hakkında bilgi veren organizasyon şirketi temsilcisi Eyüp Bolat, “Amacımız ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza toprağı, üretimin temeli olan topraktan üretimi göstermek. Doğayı tanımak diyalektik yöntemlerle aktarımlarını sağlamak elbette bir eğitim ve öğretim şekli olabilir fakat uzmanların görüş birliğine vardığı yöntem ise Deneysel Eğitim yöntemidir. Biz de 2015 yılında bu bilinçle başladık etkinliklerimizi yapmaya. İnsan doğaya dönüyor sloganı ile Türkiye’nin AVM’lere ve kapalı alanlara kurulabilen ilk tematik çiftliği olan Ali Baba’nın Masal Çiftliği adlı tematik alan etkinliğini, Samsun Piazza AVM’de minik konuklarımız için kuruyoruz. Burada tarlaya tohum ekip kuyudan su çeken çocuklar, AVM içinde domates, biber, patlıcan yetiştirip tarla suluyorlar. İnek ve koyunlarla vakit geçirip süt sağarak, kümesteki folluklardan yumurta toplayabiliyorlar” dedi.

Tarlada sebze hasadı yapan çocuklar, Ali Baba ile birlikte çiftliği ve çiftçiliği öğrenerek Çiftçi Sertifikası aldılar.