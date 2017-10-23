Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun’da damat Bilgin Akhan konuştu: “Gelin bana tokat attı”

Samsun’da bir mahallede yapılan düğünde, erkek ve kız tarafı arasında takı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada gelini hastanelik ettiği öne sürülen damat Bilgin Akhan, “Ben ona değil, o bana tokat attı” dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün bir düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelin ve damadın da aralarında olduğu 12 kişi darp sonucu yaralandı. Olayda gelini düğünde darp edip hastanelik ettiği iddia edilen ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen damat Bilgin Akhan, “Bunlar evlilik yalanıyla bizi dolandırdı” diyerek düğün günü yaşanan olayları anlattı.

20 gün önce Dudu B. ile tanıştıklarını dile getiren Akhan, “Bir aracı sayesinde o kadın ile tanıştık. Aileme kızı istemelerini söyledim. Ailemle birlikte kız evine giderek kızı istedik. Daha sonra bizden başlık parası diye 5 bin TL istediler. Biz de kendilerine bu parayı verdik. Daha sonra aramızda söz kesildi. Sözün ardından kız tarafı bize bu işi fazla uzatmayın ve hemen evlenin dedi. Biz de 2 haftalık bir sürenin ardından düğün işlemlerine başladık. Düğünü mahallemizde yaptık. O gün herkes geldi düğün başladı. Oyun oynandığı sırada kız tarafı takı merasiminin başlamasını istedi. Daha sonra takı merasimine geçilerek takılar takıldı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Takı merasiminin ardından kız tarafı takıların üzerine konmak için gelini kaçırmak istedi. Bunun planını daha önceden yapmışlardı. Ailesi gelini alarak arabaya bindirmek istedi ve kaçmaya çalıştılar. Biz engel olmaya çalıştık. Gelin yalandan yere vurulduğunu ve bıçaklandığını söyleyerek kendisini yere attı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bizden kimse ona hiçbir şey yapmadı. Hastanede polislere ve gazetecilere benim onu darp ettiğimi söylemiş. Asıl darp edilen biziz. Ben ona değil, o bana tokat attı” diye konuştu.

Damat Bilgin Akhan’ın babası ve akrabaları da hem dolandırılıp hem de darp edilen tarafın kendileri olduğunu söyledi. 

Düğünde takı merasiminin ardından yaşanan gerginlik anı ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Camiden çaldığı parayla otelde kalan kişi yakalandı

Camiden çaldığı parayla otelde kalan kişi yakalandı

Bu görüntüler yetkilileri çaresiz bıraktı

Bu görüntüler yetkilileri çaresiz bıraktı

Rızası alınmayınca canlı yayında intihar etti

Rızası alınmayınca canlı yayında intihar etti

Volkan patlamalarını sanata çevirdi

Volkan patlamalarını sanata çevirdi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA