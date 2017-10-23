Samsun’da damat Bilgin Akhan konuştu: “Gelin bana tokat attı”

Samsun'un İlkadım ilçesinde dün bir düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelin ve damadın da aralarında olduğu 12 kişi darp sonucu yaralandı. Olayda gelini düğünde darp edip hastanelik ettiği iddia edilen ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen damat Bilgin Akhan, “Bunlar evlilik yalanıyla bizi dolandırdı” diyerek düğün günü yaşanan olayları anlattı.

20 gün önce Dudu B. ile tanıştıklarını dile getiren Akhan, “Bir aracı sayesinde o kadın ile tanıştık. Aileme kızı istemelerini söyledim. Ailemle birlikte kız evine giderek kızı istedik. Daha sonra bizden başlık parası diye 5 bin TL istediler. Biz de kendilerine bu parayı verdik. Daha sonra aramızda söz kesildi. Sözün ardından kız tarafı bize bu işi fazla uzatmayın ve hemen evlenin dedi. Biz de 2 haftalık bir sürenin ardından düğün işlemlerine başladık. Düğünü mahallemizde yaptık. O gün herkes geldi düğün başladı. Oyun oynandığı sırada kız tarafı takı merasiminin başlamasını istedi. Daha sonra takı merasimine geçilerek takılar takıldı. Ne olduysa ondan sonra oldu. Takı merasiminin ardından kız tarafı takıların üzerine konmak için gelini kaçırmak istedi. Bunun planını daha önceden yapmışlardı. Ailesi gelini alarak arabaya bindirmek istedi ve kaçmaya çalıştılar. Biz engel olmaya çalıştık. Gelin yalandan yere vurulduğunu ve bıçaklandığını söyleyerek kendisini yere attı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bizden kimse ona hiçbir şey yapmadı. Hastanede polislere ve gazetecilere benim onu darp ettiğimi söylemiş. Asıl darp edilen biziz. Ben ona değil, o bana tokat attı” diye konuştu.

Damat Bilgin Akhan’ın babası ve akrabaları da hem dolandırılıp hem de darp edilen tarafın kendileri olduğunu söyledi.

Düğünde takı merasiminin ardından yaşanan gerginlik anı ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.