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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
 
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu biri kadın 12 şüpheli gözaltına alındı.
 
Zanlıların adreslerinde bulunan dijital veriler ile 450 bin liraya da el konuldu.

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