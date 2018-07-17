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Samsun'da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 5 zanlı yakalandı

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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