Samsun'da DEAŞ operasyonu: Irak uyruklu 5 zanlı yakalandı
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, İlkadım ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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