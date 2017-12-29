Samsun'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik operasyonlar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube, Özel Harekat Şube ile MİT Bölge Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucunda, geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdikleri yönünde istihbari bilgiye ulaşılan Suriye uyruklu M.E, Irak uyruklu M.S.F.D, A.A.S.S, H.T.M.T. ve K.S.A.A. gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.