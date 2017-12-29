Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik operasyonlar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube, Özel Harekat Şube ile MİT Bölge Müdürlüğünün koordineli çalışması sonucunda, geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdikleri yönünde istihbari bilgiye ulaşılan Suriye uyruklu M.E, Irak uyruklu M.S.F.D, A.A.S.S, H.T.M.T. ve K.S.A.A. gözaltına alındı.

Operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

İsrail, evleri 123. kez yerle bir etti

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Onları ilk defa böyle göreceksiniz

Kendi kendini onaran cam üretildi

Kendi kendini onaran cam üretildi

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Kritik toplantı sona erdi! Asgari ücret açıklandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA