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Samsun'da DEAŞ operasyonunda 8 tutuklama

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda örgütün adını kullanarak Iraklı ve Suriyeli mültecilerden haraç adı altında para topladıkları iddia edilen 9 kişiden 8’i tutuklandı.

  • İHA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle 14 gün önce Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi, Kadıköy Mahallesi, 19 Mayıs Mahallesi, Kale Mahallesi ve Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan 10 ayrı adrese operasyon düzenlenmişti. 10 ekip 100 polisin katıldığı operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Yaşı 18'den küçük olan 1 kişi de Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 

TEM Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan bir kişi bir hafta önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

TEM Şube Müdürlüğünde 14 gündür sorgulanan ve Samsun'da DEAŞ adını kullanarak Suriyeli ve Iraklı mültecilere baskı yapıp haraç topladıkları iddia edilen 1'i Çocuk Şubede bulunan 8'i TEM Şubede sorgulanan 9 Iraklı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Yaşı küçük olan Iraklı savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen 8 Iraklı bu akşam geç saatlerde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

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