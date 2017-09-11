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Samsun'da dehşet! Fındık alacağı için oğlunu öldürdü

Samsun'un Terme ilçesinde 81 yaşındaki kişi, fındık alacağı yüzünden tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldürdü.

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İddiaya göre, F.Ş, alacak 300 kilogram fındığını istemek için Kesikkaya Mahallesi'nde yaşayan oğlu Fikret Ş'nin (41) yanına gitti.

Baba F.Ş, aldığı olumsuz yanıt üzerine sinirlenerek oğluna tüfekle ateş etti.

Fikret Ş. olay yerinde hayatını kaybetti. Baba F.Ş. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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