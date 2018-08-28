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Samsun'da düğünde havaya ateş açıldı: 4 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğünde silahla havaya ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Sarpın Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğünde tabanca ile havaya ateş açılması sonucu Hüseyin Y, Süleyman Y, Nazım C. ve S.B (8), vücutlarının çeşitli yerlerine  isabet eden kurşunlarla yaralandı.      
 
Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.      
 
Güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.      
 

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