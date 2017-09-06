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Samsun'da düğüne ambulansla giden şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, basında çıkan 'Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar' haberin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı

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Sağlık Bakanlığınca, " Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar" başlığıyla basına yansıyan olayla ilgili 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliğince inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan, medyada "Samsun'da düğüne ambulansla gittiler, Kaymakama yakalandılar" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bafra ilçesinde yaşanan olayla ilgili 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği tarafından inceleme başlatıldığı belirtilerek, "İnceleme neticesinde ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli işlemler uygulanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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