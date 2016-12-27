Samsun'da eğitime kar engeli
Samsun'un Kavak ilçesinde ilk ve orta dereceli okulların yoğun kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildiği bildirildi.
- AA
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle Kavak'taki tüm okullarda 28 Aralık Çarşamba eğitime ara verildiğini belirtti.
Muhabir : Mustafa GünayYayınlayan : Murat Kaban
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