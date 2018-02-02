Samsun'da FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Aralarında memur, iş adamları ve esnafların bulunduğu şüphelilere yönelik yapılan operasyonda toplam 28 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.