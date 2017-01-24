Samsun'da FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 3 sağlık çalışanından 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında kent merkezi ve Salıpazarı ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen doktor M.C.Ö. ile hemşire B.K. ve aile hekimi A.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.Ö. ve B.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddia edilmiş, adreslerindeki aramalarda bulunan dijital verilere el konulmuştu.