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Samsun'da FETÖ'den yargılanan 5 kişiye 6 yıl 3 ay, 1 kişiye 7.5 yıl hapis

Samsun'da, Fetulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 5 ayrı davada yargılanan 3'ü tutuklu 4 kişi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz yargılanan 1 kişiye de 7.5 yıl hapis cezası verildi.

  • İHA
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Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve ayrı ayrı yargılanan Harun Ç., Yusuf Y. ve Mustafa S., "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklu süreleri göz önünde bulundurulup tahliyelerine karar verildi. 

Aynı mahkemede tutuksuz olarak yargılanan Ahmet T. ve Şükrü B. ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 6 yıl 3'er ay hapis, yine tutuksuz yargılanan Özal K. ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

 

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