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Samsun'da FETÖ'den yargılanan 6 ayrı kişi hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan 6 ayrı kişi hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 6 ayrı kişinin yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Samsun Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Songül Y., Mehmet Sait Y. ve Abdullah C., duruşmada hazır bulundular. Songül Y. 7 yıl 5 ay 3 gün, Mehmet Sait Y. 6 yıl 3 ay ve Abdullah C. ise 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinden duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Solmaz Z. 7 yıl 5 ay 3 gün, Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan Osman B. 8 yıl 1 ay ve Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile katılan Halil B., 7 yıl 5 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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