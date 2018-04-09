Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da FETÖ'nün hücre evine operasyon: 3

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 3 zanlı hücre evinde gözaltına alındı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen Abdurrahman G. ile üniversite öğrencileri Uğur A. ve Oğuz Y. yakalandı. İkamette arama yapan ekipler, zanlıların kaçma hazırlığında olduğunu belirledi, valiz içinde dizüstü bilgisayar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan Uğur A'nın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca arandığı belirtildi.

Uğur A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
´´Bunlar ölüyü bile rehin aldılar´´

´´Bunlar ölüyü bile rehin aldılar´´

Dünyanın en acı dolu kareleri

Dünyanın en acı dolu kareleri

Paha biçilmez tarihi İncil ele geçirildi

Paha biçilmez tarihi İncil ele geçirildi

Afrin'de öldürülen PKK'lı bakın kim çıktı?

Afrin'de öldürülen PKK'lı bakın kim çıktı?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA