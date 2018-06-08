Samsun'da firari FETÖ zanlısı kadın yakalandı
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kadın gözaltına alındı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında firari Fatma G.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Atakum ilçesinde alan çalışması yapan ekipler zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı Fatma G.Ş. emniyete götürüldü.
Zanlının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi.
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