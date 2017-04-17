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Samsun’da garaj inşaatı çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti

Samsun’un Kavak ilçesinde garaj inşaatının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Azaklı Mahallesi’nde bir garaj inşaatında kalıplar sökülürken çökme meydana geldi. Tek katlı garaj inşaatının çökmesi sonucu altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti. 
 

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