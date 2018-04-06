Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun’da husumetlisine pompalı tüfekle ateş açtı

Samsun’da bir kişi aralarında husumet olduğu iddia edilen şahsı pompalı tüfekle yaraladı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gören E. adındaki bir şüpheli, iddiaya göre aralarında husumet bulunan 67 yaşındaki Mehmet K.’ye cadde üzerinde bulunan bir çay ocağının önünde pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalara hedef olan yaşlı adam, ayaklarından yaralandı. Yaşlı adam çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polisler olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dünya Nükleer Santrallerden Vazgeçmiyor

Dünya Nükleer Santrallerden Vazgeçmiyor

İşte havadan Türkiye manzaraları

İşte havadan Türkiye manzaraları

Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Ejder Toma'dan Senegal'de gövde gösterisi

Türk zırhlıları Ejder Yalçın ve Ejder Toma'dan Senegal'de gövde gösterisi

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

İşte yıldız isimlerin yıllık ücretleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA