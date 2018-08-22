Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Barış Çörtük (24) idaresindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil, Çarşamba-Salıpazarı karayolu Demiraslan Mahallesi mevkisinde Ferhat Bal (58) yönetimindeki 34 RJM 12 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Barış Çörtük olay yerinde, 1 yaşındaki oğlu Ayaz Çörtük ile diğer araçta bulunan Hasan Basri Çakır (55) ise kaldırıldıkları Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Ferhat Bal, Selin Çörtük (24) ve Bekir Sarı (47) ise Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

TARİHTE BUGÜN: YERMÜK SAVAŞI

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Kanseri azaltan madde bu sebzelerde var

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

Vahşi doğanın davetsiz misafirler

İnsanların en ilginç korkuları

İnsanların en ilginç korkuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA