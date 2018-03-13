Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da inşaat işçisi tıp öğrencisine tecavüzden tutuklandı

Samsun'da tıp fakültesi öğrencisi yabancı uyruklu bir genç, bir kişinin kendisine ilaç içirip tecavüz ederek parasını ve cep telefonunu gasp ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Polisin takibi sonucu yakalanan inşaat işçisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu bir genç tanışıp arkadaş olduğu bir kişinin öğrenci evine geldiğini ve burada birlikte alkol aldıklarını kendisine bıçak çekerek ilaç içirip cinsel istismarda bulunduğu, 600 lira para ile cep telefonunu gasp ettiğini iddia etti. Kale Mahallesi'nde bir hemşire bir işyerinde kendisine bir kişinin cinsel organını göstererek teşhirde bulunduğunu ileri sürüp polise şikayette bulundu. Polis yaptığı araştırma sonucu her iki ayrı olaya karışan kişinin müştekilerin sosyal medya hesabından fotoğrafını teşhis etmesi üzerine inşaat işçisi 34 yaşındaki Y.Ç. olduğunu tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosundaki sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ç. teşhircilik suçundan serbest bırakılırken, üniversite öğrencisine cinsel istismar suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Yıllar sonra ortaya çıkan müthiş gerçek

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Gizemi açıklanamayan uçak kazaları

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

Kızının hayalini böyle gerçekleştirdi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA