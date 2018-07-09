Samsun'da inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
- AA
Körfez Mahallesi 5045 Sokak'ta 6 katlı inşaatın ikinci katında çalışan İbrahim Kınay (57), üzerinde durduğu kalasların kırılması sonucu dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kınay, tedavi altına alındı.
Kınay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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