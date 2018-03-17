Samsun'da jandarmaya ateş açan hayvan hırsızları tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesi Allı Mahallesi´nde dün meydana gelen olayda, hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla kaçan M.T. (48), A.K. (32) ve İ.İ. (54) jandarmanın dur ihtarına uymadı. Kaçan şüpheliler jandarmaya ateş açtı, Ekiplerin müdahalesi ile yakalanan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.