Samsun'da jandarmaya ateş açan hayvan hırsızları tutuklandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, jandarma ekiplerine ateş açan hayvan hırsızları, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
- DHA
Samsun'un Çarşamba ilçesi Allı Mahallesi´nde dün meydana gelen olayda, hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla kaçan M.T. (48), A.K. (32) ve İ.İ. (54) jandarmanın dur ihtarına uymadı. Kaçan şüpheliler jandarmaya ateş açtı, Ekiplerin müdahalesi ile yakalanan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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