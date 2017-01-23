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Samsun'da karı-koca sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Samsun'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı-koca hayatlarını kaybettiler.

  • İHA
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Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde saat 20.00 sıralarında ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Nami Alkan (57) ve eşi Gülşen Alkan (65) evlerinde kömür sobasının yanındaki çekyatın üzerinde otururken uykuya daldılar.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nami Alkan ve Gülşen Alkan hayatlarını kaybettiler. Yakınları tarafından çekyatta ölü olarak bulunan karı-kocanın durumu polise haber verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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