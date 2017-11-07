Samsun'da kiraladığı evde uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı
Samsun'da kiraladığı evde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erdoğan A'nın (44) İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde kiraladığı evde uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İkameti takibe alan ekipler, evden çıkan 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde arama yapan polis, bir miktar sentetik uyuşturucu buldu.
Eve giren polis, Erdoğan A'nın üzeri ve ikametindeki aramada sentetik uyuşturucu ile esrarlı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise emniyetten serbest bırakıldı.
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