Samsun'da küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı
Samsun'da 'Babanı tanıyorum' diyerek aracına aldığı çocuğa götürdüğü inşaatta elle tacizde bulunduğu iddia edilen kalıp ustası, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- İHA
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan 52 yaşındaki M.S., ortaokul 7. sınıf öğrencisi U.B.'yi (13) okul çıkışı yoluna çıkıp "Babanı tanıyorum" diyerek aracına alıp bir inşaata götürdü. Burada çocuğa elle tacizde bulunan M.S., çocuğun kaçarak olayı ailesine ve ailesinin de polise bildirmesi sonucu yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerinin takibi sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından yakalanan M.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.S.'nin aynı suçtan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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