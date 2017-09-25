Samsun'da küçük çocuğu taciz eden şahıs tutuklandı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatlarda kalıp ustası olarak çalışan 52 yaşındaki M.S., ortaokul 7. sınıf öğrencisi U.B.'yi (13) okul çıkışı yoluna çıkıp "Babanı tanıyorum" diyerek aracına alıp bir inşaata götürdü. Burada çocuğa elle tacizde bulunan M.S., çocuğun kaçarak olayı ailesine ve ailesinin de polise bildirmesi sonucu yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerinin takibi sonucu güvenlik kamerası kayıtlarından yakalanan M.S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.S.'nin aynı suçtan suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs, tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.