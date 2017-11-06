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Samsun'da lösemili çocuklara moral gecesi

Lösemili çocuklara yardım etmek amacıyla sosyal medyada grup kurarak yardım çalışmalarına başlayan Samsunlu 6 arkadaş, çocuklar için moral gecesi düzenledi.

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Bir otelde düzenlenen etkinliğe yakınlarıyla katılan çocuklar, hem moral buldu hem de keyifli dakikalar geçirdi. Sihirbazlık gösterileri ve müzik eşliğinde eğlenen çocuklara hediyeler dağıtıldı.

"Bir Gülücük Her Şeye Değer" grubunun basın sözcüsü Sultan Bekar, bir süre önce 6 arkadaş sosyal medya üzerinden grup kurduklarını söyledi.

Grupta kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirten Bekar, "Kan ihtiyacı olan onkoloji servisinde tedavi olan çocuklarımıza kan bularak yardımcı olmaya çalıştık. Sonrasında bir gönül bağımız oldu ve çocuklarımızı hiç bırakmadık. Onlara maddi, manevi ve kan gibi her türlü desteğimizi sosyal medya üzerinden örgütlenerek gerçekleştirdik." dedi.

Bekar, sosyal medyada yaklaşık 70 bin kişilik takipçiye ulaştıklarını, takipçilerinin desteğiyle moral geceleri düzenlediklerini kaydetti.

Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla çocuklara moral vermek istediklerini de vurgulayan Bekar, şöyle konuştu:

"Biz aslında Lösemili Çocuklar Haftası diye adlandırmak istemiyoruz. Çünkü, aslında her gün bu çocukların günü, her gün onların yanında olmamız gerekir. Sadece Lösemili Çocuklar Haftası'nda hatırlamamamız ve her gün onlarla birlikte olmamız gerekir. Hiç unutmayalım ki hiç inanamayacağınız bir anda ailenizden birileri de aynı şekilde hastalanabiliyor. Kan ihtiyacı olabiliyor."

İnsanları bu konuda daha duyarlı davranmaya davet eden Bekar, "bir kan bir hayat" düsturuyla destek olunması gerektiğine dikkat çekti.

 

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