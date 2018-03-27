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Samsun'da maket trafik aracının tepe lambası çalındı

Samsun'da Emniyet Müdürlüğünce yol kenarına koyulan maket trafik aracının tepe lambası çalındı.

  • AA
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce sürücüleri uyarmak amacıyla şehrin belirli bölgelerinde yol kenarlarına maket trafik araçları konuldu.

Maket trafik araçlarına, gerçeğe daha çok benzemesi için ikaz lambaları da yerleştirildi.

Samsun-Ordu karayolu Derbent mevkisinde bulunan maket trafik polis aracının tepe lambası, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Polis, olayla ilgili 4'ü çocuk 6 kişiyi gözaltına aldı.

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