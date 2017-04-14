Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Samsun'un Havza ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilinçarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Havza-Vezirköprü karayolu Dündardibi mevkisinde Onur Yol idaresindeki 55 PL 138 plakalı inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile Mustafa Görmez'in kullandığı 06 AY 503 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak şarampole yuvarlandı. İnşaat işçilerini taşıyan özel servis minibüsü ise yan yattı.

Kazada sürücüler ile Satılmış Yol, İdris Bulut, Nazım Ünal, Sefa Yol, Erkan Güler, Abdullah Yürümez, ve Azize Yol yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Havza ve Vezirköprü Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında öyle yalanlar söylüyorlar ki kendi hallerine bıraktık

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

Sadece 3 duvarı olan evden lüks bir villa yaptı!

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

101 haliyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

Beton altında kalan yavrular kurtarıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA