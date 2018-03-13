Samsun'da müftülük çalışanı kadına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan müftülükte çalıştığı öğrenilen bir kadın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- İHA
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Bafra ilçesinde müftülükte çalıştığı öğrenilen Fatma Kurt'un yargılanması sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın son duruşmasında Fatma Kurt hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Fatma Kurt'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.
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